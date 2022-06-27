Уфа, 27 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Суд в Башкирии взыскал с бывшего главы сельсовета ущерб, который был причинен в результате незаконного распоряжения землей. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Klemenchukov Деньги

В суде было установлено, что с 2008 по 2010 год подозреваемый, будучи главой Русско-Юрмашского сельского, изготовил подложные постановления о выделении жителям пяти земельных участков в деревне Шмидтово.

В материалах дела указано, что за предоставление одного из участков чиновник получил 30 тысяч рублей.

«В возбуждении уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога и получения взятки отказано ввиду истечения сроков давности уголовного преследования», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что несмотря на это, сотрудники районной прокуратура обратились в суд, потребовав признать сделки ничтожными, взыскать с экс-главы сельсовета более 1,5 млн рублей и суммы взятки в размере 30 тысяч рублей.

«Верховный суд республики удовлетворил иск прокуратуры Уфимского района о взыскании с экс-главы Русско-Юрмашского сельского поселения причиненного ущерба», — сообщает пресс-служба.