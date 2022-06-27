Алма-Ата, Казахстан, 27 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Алма-Ате спасатели ликвидировали пожар, разгоревшийся в двухэтажном кафе. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба городского управления МЧС Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что на тушение пожара потратили более часа. Из кафе успели своевременно вынести три баллона с газом объёмом 50 литров.

«Кроме трёх газовых баллонов, с места пожара вынесен кислородный баллон. Была предотвращена угроза взрыва», — говорится в сообщении.

Данных о погибших и пострадавших нет.