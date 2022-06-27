Калуга, 27 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов обратился к губернатору с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке строительство в 2023 году школы в микрорайоне «Тайфун». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания правительства Калужской области 27 июня

Пресс-служба правительства Калужской области. Строительство школы в Обнинске

В рамках заседания был рассмотрена реализация в регионе концессионных соглашений о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования. В 2022 году в рамках отбора объектов второй волны с использованием концессионного механизма планируется строительство школы на 1125 мест в Калуге на улице Байконурской. Школа будет введена в эксплуатацию до конца 2023 года. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, концессионером выступит ООО «ПроШкола». Предельный размер затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию школы на весь срок соглашения — 15 лет — составит 4 млрд 644 млн 171 тыс. рублей. Из них 25% — средства федерального бюджета.

Также по результатам отбора объектов первой волны в 2022 году в области с использованием механизма государственно-частного партнерства продолжается строительство школы в микрорайоне «Заовражье» города Обнинска. Ввод в эксплуатацию запланирован в декабре 2022 года. Однако из-за остановки поставок стройматериалов, оборудования и комплектующих, трудностей с поисками альтернативных поставщиков и удорожания стройматериалов, концессионер в лице ООО «ПроШкола» объявил об увеличении стоимости строительства. Общий размер дополнительных расходов составит более 709 млн рублей. Они должны быть выплачены концессионеру в течение пяти лет из средств областного бюджета.

Губернатор Владислав Шапша поручил областному профильному ведомству провести переговоры с Министерством просвещения Российской Федерации о дополнительном софинансировании из федерального бюджета.

«Нам нужно приложить все усилия, чтобы эта помощь была. Мы должны предусмотреть работу по строительству школы в микрорайоне «Тайфун», и сделать это так, чтобы строительство началось уже в следующем году», — отметил Владислав Шапша.