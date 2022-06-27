Веллингтон, 27 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Дополнительную помощь в размере 4,5 млн новозеландских долларов (около $2,8 млн) собираются предоставить для поддержки киевского режима власти Новой Зеландии. Об этом 27 июня сообщает радио RNZ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Отмечается, что эти средства будут направлены в целевой фонд НАТО для поддержки украинских боевиков, на продление военного присутствия Новой Зеландии в Европе и на юридическую поддержку Международного уголовного суда (МУС) на фоне событий вокруг Украины.

Также указывается, что 26 июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, во время своего вылета в Европу на торговые переговоры рассказала, что намерена провести в Мадриде обсуждение того, «какие гуманитарные нужды следует ожидать» для Киева. При этом общий объём помощи Новой Зеландии киевскому режиму в результате составит 33 млн новозеландских долларов ($20,8 млн).

Кроме того, отмечается, что в МУС, юрисдикцию которого не признаёт ряд стран, и в том числе Россия и США, будет направлен для проведения расследований один новозеландский офицер и один млн новозеландских долларов ($631 тыс.) на поддержку фондом международного суда, включая офис прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощь запросил украинский президент Владимир Зеленский у Группы семи в телефонном разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.