Томск, , 10:55 — REGNUM В Томской области разработали проект изменений в Красную книгу региона. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента природных ресурсов.

Косуля

Согласно документу, в список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов планируется ввести 15 видов. В их числе два вида гуменников — сибирский таёжный и западный лесной.

Исключить из перечня предложено бруннеру сибирскую, подосиновик белый, а также сибирскую косулю и озёрную лягушку.

«Данные изменения вносятся на основании решения Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов на территории Томской области», — отметили в ведомстве.