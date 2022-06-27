Париж, , 10:54 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что инфляция в этом году ожидается на уровне 5%, сообщает Le Parisien.

Инфляция © ИА REGNUM

«Мы находимся в центре пика инфляции, в этом году она должна быть 5%. Я уже несколько месяцев говорю, что самое сложное впереди», — анализирует Брюно Ле Мэр, полагая, что до 2023 года снижения не произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках законопроекта о покупательной способности правительство Франции введет жилищный «щит», который ограничит повышение арендной платы на уровне 3,5% до второго квартала 2023 года.

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