Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга получил 4,5 года лишения свободы условно за попытку продать боевую гранату Ф-1, которую он отправил покупателю с помощью курьера, нанятого через мобильное приложение. О приговоре 27 июня сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Граната

Ленинский районный суд рассмотрел дело в отношении 36-летнего Андрея Семидумова. Его обвиняли в совершении преступлений по ч.1 ст.222.1 УК РФ, п. в ч.5 ст.222.1 УК РФ, ч.3 ст.30 — п. в ч.5 ст.222.1 УК РФ.

Следствие установило, что мужчина хранил дома взрывные устройства и вещества. Среди прочено у Семидумова имелись две ручные гранаты Ф-1, одну из которых он продал, воспользовавшись службой доставки для отправки новому владельцу. Покупатель не знал о настоящем назначении и возможностях товара. Курьер, который заподозрил неладное в посылке, сообщил об этом в полицию. Вторую гранату мужчине реализовать не удалось, так как на тот момент он был задержан.

Свою вину обвиняемый признал и отметил, что в сарае на участке в Псковской области, который принадлежит его семье, нашёл две гранаты и решил продать уже в Петербурге. При задержании Семидумов также признался, что хранит порох и гашиш.

Ленинский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

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