Сеул, 27 июня 2022, 10:55 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 206 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 175 463.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 3429 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 329 448.
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