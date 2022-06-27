Сеул, , 10:55 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

По их словам, коронавирус выявлен у 206 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 175 463.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 3429 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 329 448.

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