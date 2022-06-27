Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ленинградской области полиция раскрыла преступную схему, с помощью которой при модернизации системы видеофиксации на автомобильных дорогах Ленобласти из бюджета было похищено более 21 миллиона рублей. По данным полиции, та же схема была применена при реализации еще пяти аналогичных госконтрактов, поэтому сумма похищенного может значительно возрасти.

Дорожные камеры

Как сообщили 27 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уголовное дело было возбуждено летом 2021 года по факту хищения бюджетных денежных средств при проведения работ по модернизации системы фото-видеофиксации на автомобильных дорогах двух районов Ленобласти.

По данным следствия, в ноябре 2020 года один из руководителей профильного казенного учреждения Ленобласти при организации конкурса на модернизацию систем фото- видеофиксации обеспечил заведомо завышенную стоимость работ и победу в конкурсе аффилированных коммерческих структур.

При реализации контрактов по замене 14 комплексов фото-видеофиксации вместо них были установлены другие комплексы, которые осуществляли только фотосъемку. Таким образом участники преступной схемы похитили из бюджета более 21 миллиона рублей. Деньги были легализованы с помощью «серой» схемы обналичивания.

В июне 2022 года сотрудники экономической полиции ГУ МВД совместно со следователями провели серию масштабных обысков и задержали одного из руководителей казенного учреждения и двух владельцев аффилированных с ним коммерческих структур.

«При этом, по данным полиции, аналогичная схема была применена при реализации пяти аналогичных госконтрактов. Цена вопроса: 69 миллионов рублей на замену 27 камер фото- видеофиксации. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Главка МВД.