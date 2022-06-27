Донецк, 27 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из миномётов населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из миномета

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны вооруженных киевских формирований был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР.