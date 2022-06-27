Москва, , 10:51 — REGNUM На рынке труда в России разница в размере заработной платы мужчин и женщин варьируется в диапазоне от 5,3% до 69,9% и в среднем составляет 37,3%. Такие данные представлены в статье учёных НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России»‎, передаёт РБК.

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Согласно данным исследования, разница в оплате труда мужчин и женщин может достигать почти 70%. Уточняется, что половина оценок лежит в интервале от 27,6% до 46,2%, при этом к настоящему времени наблюдается их увеличение.

По мнению ученых ВШЕ, основные причины разницы оплаты труда — «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях и более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины работающих жителей России (47%) хотели бы получать зарплату по курсу доллара или евро.

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