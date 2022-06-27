Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM По мнению аналитиков, план нескольких стран «Большой семерки» запретить импорт золота из России «в значительной степени символический шаг», поскольку ввоз золота уже ограничен санкциями, сообщает 27 июня Bloomberg.

Золото Bullion Vault

США, Великобритания, Япония и Канада планируют объявить о запрете на саммите «Большой семерки», начавшемся 26 июня в Германии. Хотя правительство Великобритании заявило, что «эта мера будет иметь глобальный охват», аналитики полагают, что последствия будут значительно слабее, так как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, определяющая стандарты для этого рынка, в марте 2022 года уже исключила российские аффинажные предприятия из списка аккредитованных.

«Влияние запрета на импорт российского золота странами «Большой семерки», скорее всего, будет довольно скромным, учитывая, что индустрия уже предприняла шаги по ограничению российского золота», — считает глава отдела стратегии нидерландской банковской группы ING Groep NV Уоррен Паттерсон. — Похоже, что это в значительной степени символический шаг».

В то время как западные санкции против России уже в большой мере закрыли европейские и американские рынки для российского золота, планы «Семерки» знаменуют полный разрыв отношений между Россией и двумя ведущими мировыми трейдинговыми центрами — Лондоном и Нью-Йорком.

Аналитик по сырьевым товарам из Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отметил, что «запрет просто формализует то, что в основном уже сделано в рамках санкций», и он не ожидает, что это приведет к существенному росту цен на золото.

Запрет вряд ли окажет реальное влияние на цены, поскольку в настоящее время настроения определяются макроэкономическими факторами, заявил стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнс.

«В действительности это всего лишь бюрократическое упражнение в рамках уже действующего неофициального курса и вряд ли существенно изменит перспективы на рынке золота», — считает старший рыночный аналитик Oanda Corp. Джеффри Халли.

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