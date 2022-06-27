Мадрид, 27 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В обновлённую концепцию стратегии НАТО впервые войдёт защита «суверенитета и территориальной целостности» союзных государств альянса в качестве ключевой миссии организации. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на проект документа, который будет утверждён на саммите НАТО в Мадриде 29–30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что 5-я статья договора НАТО уточняет, что территория, на которую распространяется коллективная оборона альянса, ограничивается евроатлантическим пространством в Евросоюзе, Северной Америке, азиатскими землями Турции и островами на север от тропика Рака, что автоматически выводило из действия этой статьи суверенные испанские территории в Африке — Сеуту и Мелилью

«Новая стратегическая концепция меняет эту ситуацию», — отмечает издание.

При этом подчёркивается, что включение данного пункта в концепцию является не уступкой Испании, а следствием ситуации вокруг Украины.