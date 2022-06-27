Хабаровск, 27 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ввёл новую традицию для лучших студентов.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

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«Лучших в учебе: в школе, техникуме, вузе ждет особый нематериальный приз — экскурсионная прогулка по Амуру, чаепитие и разговоры по душам на борту правительственной яхты «Барон Корф», названной в честь первого генерал-губернатора Приамурья.

Традицию вместе со мной заложили отличники-студенты колледжей, победители и финалисты краевого конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования»: будущие педагог, электрики, повар, бухгалтер, механики, айтишник, строители», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на главной площади Кемерово прошла торжественная линейка для воспитанников губернаторских учебных заведений. В ней приняли участие выпускники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, Губернаторской женской гимназии-интерната и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.