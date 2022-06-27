Екатеринбург, 27 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На границе Свердловской области и Югры зафиксированы подземные толчки. Информация приведена на сайте Международной системы мониторинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По данным ресурса, землетрясение случилось 23 июня. Магнитуда составила 3,3 балла.

В Институте геофизики Уральского отделения РАН пояснили изданию ЕАН, что точки были незначительными и безопасны для людей.

Также в учреждении добавили, что их зафиксировали в безлюдной местности.