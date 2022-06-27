Ставрополь, 27 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде территорий Северного Кавказа. В ближайшие двое суток грозы, шквалистый ветер и разлив рек до опасных отметок возможны в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Dampfkasten Ливень

«В течение 27 и 28 июня местами в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с; на реках Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании подъём уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма», — говорится в сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды .

Ветер порывами до 20-25 м/с ожидается в Чечне и Ингушетии. Отдельные сильные дожди с градом прольются 28 июня в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. При этом температура воздуха по СКФО не превысит + 22…27°. Лишь в отдельных районах будет теплее — до +33°, а в северных районах Чеченской Республики до +36°.