Москва, 27 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российским банкам всё труднее предлагать клиентам вклады и депозиты в иностранных валютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Если банк принимает вклады в долларах США или китайских юанях, полученные на время средства нужно куда-то размещать, чтобы «отбить» уплачиваемые вкладчикам проценты. А если банк не может найти достаточно доходного актива в конкретной валюте (а сегодня зачастую вообще хоть какого-то актива), то можно разместить и в другой валюте — в тех же рублях. Но при этом банк должен принять на себя валютный риск, — сказала Белянчикова. — Если курс изменится в «неправильную» для банка сторону, банк получит не прибыль, а совсем наоборот. В условиях, когда операции в валютах недружественных стран более чем затруднены, а линейка доходных инструментов в редких валютах (скоро мы уже перестанем называть такие валюты «экзотикой»!) достаточно узка, банкам весьма затруднительно предлагать рынку вклады и депозиты в иностранных валютах».

Поэтому, как пояснила экономист, в РФ многие участники рынка просто не хотят связываться с таким способом привлечения средств, как вклад (депозит) или счет в иностранной валюте.

«Есть основания полагать, что число банков, покидающих данный рынок, может увеличиться, — предположила она. — Более того, не следует забывать, что сегодня уже существует достаточное число банков, открывших валютные счета в феврале–апреле. Если договорные условия позволят, банки могут простимулировать клиентов отказаться от хранения средств на таких счетах, установив высокие комиссии за их обслуживание. Впрочем, если окажется, что у банков появится возможность вкладывать средства клиентов в гособлигации, номинированные в юанях или реалах, этот сегмент получит новую жизнь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что через два-четыре месяца российские банки снова начнут открывать валютные вклады.