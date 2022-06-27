Париж, , 10:46 — REGNUM В рамках законопроекта о покупательной способности правительство Франции введет жилищный «щит», который ограничит повышение арендной платы на уровне 3,5% до второго квартала 2023 года. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире BFM TV.

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«Арендная плата будет заморожена. Если мы посмотрим на уровень инфляции, мы можем получить +4, +5, +6%. Это действительно защита, которую мы гарантируем французам», — заявил Брюно Ле Мэр.

Действительно, базовый индекс арендной платы, который устанавливает разрешенное арендодателями повышение, индексируется с учетом инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с неутихающим ростом цен на топливо, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр намерен вновь привлечь к этому вопросу крупные нефтяные компании.

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