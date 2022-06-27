Лондон, , 10:45 — REGNUM Во время выступления американской группы Green Day в Лондоне рок-музыкант Билли Джо Армстронг раскритиковал США и поклялся, что переедет в Великобританию. Об этом 27 июня пишет Deadline.

Солист группы Green Day Билли Джо Армстронг Цитата из клипа 21 guns

Причиной такого заявления Армстронга стало недавно принятое решение Верховного суда США об ограничении абортов в стране. Артист добавил, что «отказывается» от американского гражданства.

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил постановление 1973 года о праве на аборт. Таким образом, штаты могут принимать решение о легализации абортов на местном уровне. В шести штатах аборты уже запретили — в Техасе, Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте.

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