Лондон, 27 июня 2022, 10:45 — REGNUM Во время выступления американской группы Green Day в Лондоне рок-музыкант Билли Джо Армстронг раскритиковал США и поклялся, что переедет в Великобританию. Об этом 27 июня пишет Deadline.
Причиной такого заявления Армстронга стало недавно принятое решение Верховного суда США об ограничении абортов в стране. Артист добавил, что «отказывается» от американского гражданства.
ИА REGNUM напоминает, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил постановление 1973 года о праве на аборт. Таким образом, штаты могут принимать решение о легализации абортов на местном уровне. В шести штатах аборты уже запретили — в Техасе, Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте.
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