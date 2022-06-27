Посёлок городского типа Икряное, Астраханская область, , 10:45 — REGNUM В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 57-летнего мужчины на воде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Рыба (сс) wiggijo

Вечером 25 июня четверо жителей Астрахани возвращались с рыбалки. Недалеко от посёлка Красные Баррикады в Икрянинском районе у их автомобиля спустило колесо. Двое рыбаков были заняты ремонтом, третий мужчина ушёл прогуляться, а четвёртый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пошёл купаться в ерике Ножовский и утонул.

Мужчины сами извлекли тело из воды и вызвали полицию.