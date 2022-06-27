Москва, 27 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В 2022 году следует ждать более осторожного и взвешенного подхода к кредитованию населения как со стороны банков, так и со стороны микрофинансовых организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«В условиях неопределенности относительно своих будущих доходов, жители РФ стали осторожнее подходить к получению новых кредитов, — сказал он. — Это особенно актуально в отношении займов в МФО, где ставки традиционно выше ставок по банковским кредитам. Снижение доли заявок в МФО на рефинансирование в мае 2022 года после всплеска в феврале–марте связано с тем, что те жители РФ, которые могли подать такие заявки и получить по ним деньги, уже сделали это в конце зимы — начале весны, небезосновательно опасаясь роста процентных ставок. В целом в 2022 году следует ожидать более осторожного и взвешенного подхода к кредитованию как со стороны банков, так и со стороны МФО».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение в РФ спроса на микрокредиты объяснили падением доходов населения и его переходом в режим экономии и сокращения расходов.