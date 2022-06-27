Москва, 27 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Информация о возбуждении уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщается 27 июня в телеграм-канале подмосковного главка СКР.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в средствах массовой информации сообщалост, что уголовное дело завели на врачей скорой, которые якобы не своевременно оказали помощь певцу.

Как сообщало ИА REGNUM, Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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