Сунтарский район, , 10:52 — REGNUM Следователи начали проверку случая гибели 12-летнего мальчика в реке Вилюй. Ребёнка унесло течением реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

Читайте также: В реке Якутии ищут тело подростка

Подросток считается пропавшим без вести, потому что его тело не могут найти. Трагедия произошла 26 июня в Сунтарском районе. Мальчик купался в не предназначенном для этого месте с ещё четырьмя школьниками и 18-летним молодым человеком. Тело подростка ищут представители службы спасения и местные жители.

«В рамках процессуальной проверки устанавливаются фактические обстоятельства произошедшего, проводятся опросы и иные неотложные мероприятия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик утонул возле села Арылах. Его тело не могут найти.