Оренбург, 27 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 24 июня за медпомощью обратились 1823 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 692 ребёнка. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Andy Murray Клещ

Наибольшее количество жалоб на клещевые атаки зафиксировано в Оренбурге (478), Бузулуке (228), Новотроицке (129). Зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом. Прививками против клещевого вирусного энцефалита охвачено 11 100 человек, из них — 1888 детей.

Стоит отметить, неделей ранее, по состоянию на 16 июня, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 1567 человек, в том числе 595 детей.