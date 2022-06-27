Москва, 27 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Даже если производство в ЕС вернется к допандемическому уровню, европейские производители могут столкнуться с перепроизводством или невостребованностью их продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Экономика ЕС ещё не до конца восстановилась после пандемии, торговые потоки до сих пор буксуют, и на производствах ощущается острая нехватка комплектующих, — сказала она. — Антироссийские санкции добавили к текущим процессам плохо контролируемую инфляцию. Энергетический фактор в инфляционной составляющей сегодня составляет 60%. И если предыдущий пакет санкций касался больше бизнес-элит, то сегодня санкционные ограничения распространяются на рядовых граждан и предпринимателей».

По ее словам, даже если в ЕС производство вернется к допандемическому уровню, из-за санкций европейские производители потеряли рынки сбыта, из-за чего у них может наблюдаться перепроизводство или невостребованность продукции.

«Все это повлечет за собой увеличение издержек, а соответственно, рост цен будет ещё более динамичным, чем сейчас», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что из-за антироссийских санкций экономика Европейского союза может столкнуться с появлением ряда новых дестабилизирующих факторов.