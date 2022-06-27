Луганск, 27 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 43 украинских националиста. Об этом 27 июня сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что за сутки в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе — 43 бойца. Кроме того, украинская армия потеряла четыре БТР, три единицы автотехники.

Один военнослужащий ВСУ добровольно сложил оружие и сдался в плен.