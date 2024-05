Вашингтон, 27 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Сеть выложили список игр, к которым в июле 2022 года получат доступ подписчики сервиса PlayStation Plus. Об этом 27 июня сообщает портал Eurogamer.

PS Plus Collection

Инсайдер, известный в Сети под ником Billbil-kun, утверждает, что геймеры смогут добавить в свою библиотеку игры Crash Bandicoot 4 (PS4 и PS5) и The Dark Pictures: Man of Medan (PS4). Издание отметило, что это не официальная информация, но ранее Billbil-kun неоднократно публиковал списки игр сервиса раньше Sony и пока не ошибался.

Отметим, что пока подписчики PS Plus могут бесплатно добавить в свою библиотеку игры God of War 2018, Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl. Предложение Sony будет действовать до 4 июля 2022 года.