Сеул, 27 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи планируют принять участие в многонациональных учениях по кибероперациям, которые пройдут в октябре под руководством США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, на учения Cyber Flag, проводимые Киберкомандованием США, планируется отправить около 20 военнослужащих.

«Наши военные разрабатывают различные меры по борьбе с новыми киберугрозами, — заявил в ходе брифинга представитель министерства обороны. — Мы планируем принять активное участие в многонациональных киберучениях».

В мае текущего года президенты Южной Кореи и США договорились «углубить и расширить сотрудничество в области новых технологий и кибербезопасности».

В настоящее время правительство Южной Кореи ведёт переговоры с НАТО по поводу участия в ещё одних киберучениях, которые пройдут в ноябре.