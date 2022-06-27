Берлин, 27 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Антизападная коалиция в лице БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) становится все более могущественной, пишет немецкое издание Die Welt.

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

Отмечается, что страны БРИКС расширяют свое политическое и экономическое влияние.

«В то время как ориентированная на Запад G7 представляет население в 771 миллион человек, более трех миллиардов проживает в семи странах, противостоящих США и Европе», — пишет издание.

Также сообщается, что экономические связи БРИКС будут укрепляться. Так, уточняется в статье, Россия является основным поставщиком удобрений для Бразилии, которая является вторым экспортером мяса в мире.

Кроме того, в России растет число китайских автомобилей, а индийские сети супермаркетов откроют в стране свои филиалы.

Как сообщало ИА REGNUM, участники саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который 24 июня прошёл в режиме видеоконференции под председательством КНР, выразили озабоченность в связи с ростом цен на продовольствие и перебоями поставок удобрений.

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