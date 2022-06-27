ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 43 человека — НМ ЛНР
Луганск, 27 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава. Об этом 27 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра и три единицы автомобильной техники. При этом официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что один военнослужащий ВСУ сложил оружие и сохранил свою жизнь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё свыше 500 мирных жителей было эвакуировано 26 июня из бомбоубежищ комбината «Азот» в Северодонецке.