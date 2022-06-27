Луганск, 27 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава. Об этом 27 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра и три единицы автомобильной техники. При этом официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что один военнослужащий ВСУ сложил оружие и сохранил свою жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё свыше 500 мирных жителей было эвакуировано 26 июня из бомбоубежищ комбината «Азот» в Северодонецке.