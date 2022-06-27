Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Изобретение жителя Ростовской области Владимира Мутилина уже вошло в историю. Работа всей его жизни — первый в мире строительный комбайн, который может быть запущен в производство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспатента.

Трактор

Выпускник Ростовского государственного педагогического института всю жизнь посвятил преподавательской деятельности. Однако жизнь распорядилась так, что в 1989 году после пожара в доме ростовчанин с супругой и двумя детьми остались без крыши над головой. Тогда и пришла ему мысль построить новое жильё самостоятельно. Помогли в этом университетские знания инженерных дисциплины.

За основу изобретатель взял трактор Т-40 Липецкого тракторного завода и перво-наперво заменил кабину. Затем начал добавлять к машине различные приспособления, устройство для заправки, ковш и другие. В результате получилась многофункциональная машина, которая могла изготавливать строительные блоки разных размеров, мешать раствор, работать как погрузчик.

«Я разработал совсем иной подход к делу строительства. Ведь во всем мире считается, что возводить дом — это дорого. И действительно — строительные материалы, труд рабочих стоят немало, и не у всех на это есть деньги. Так вот, я решил создать машину, которая помогала бы людям даже с небольшим достатком», — поделился Владимир Мутилин.

Ростовчанин не только построил дом, но и подал заявку на регистрацию своего изобретения, получив в 1999 году патент.

Сегодня прорабатывается вопрос о внедрении изобретения на завод «Ростсельмаш». Предприятие планирует запустить производство строительной техники.