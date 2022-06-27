София, 27 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. К очередному этапу голосования по вопросам изменения бюджета Болгарии депутаты Народного собрания (парламента) страны приступят во вторник, 28 июня. Об этом сообщает БНР.

PavelD Болгария

По официальной информации, в ходе пленарного заседания нардепы изучат «целесообразность повышения пенсий и других выплат», а также погашения задолженности по зарплате для десятков тысяч сотрудников болгарских предприятий.

Ранее ряд представителей НС заявили о невозможности корректировки госбюджета «в сторону увеличения социальных выплат».

В настоящее время у входа в здание парламента проходит митинг сотен представителей профсоюзных организаций Болгарии, требующих увеличения заработной платы и дополнительных льгот.