Тбилиси, 27 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Обильные осадки в Грузии вызвали разлив реки Терек, которая в свою очередь 27 июня размыла участок дороги, которая ведёт в Россию. Об сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

Sputnik Верхний Ларс

«Участок дороги на 136-м километре (нейтральная зона) трассы международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс была повреждена из-за разлива реки», — отметили в ведомстве.

По предварительным оценкам, повреждён участок длиной 80 метров. Представители департамента дорог на месте изучают ситуацию, чтобы найти способ восстановить движение, как можно скорее.

По данным «Общественного телевидения» строительная техника прибыла на место, но работы не начаты. Сначала необходимо дождаться снижения уровня воды в реке. При этом в районе обрушения дороги продолжаются осадки.

Стоит отметить, что данная трасса является единственной дорогой между Грузией и Россией. По ней проходят торговые маршруты, которые соединяют РФ с Арменией и Турцией.