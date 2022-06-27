Хабаровск, 27 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Жители Хабаровска определили территории, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

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Лидером голосования стал парк имени 50-летия СССР в Краснофлотском районе. За обустройство этой зоны отдыха проголосовали 6693 человека.

Парк станет связующим звеном с остановками общественного транспорта, а также будет основным местом отдыха для жителей жилищного комплекса «Осиповка».

Как сообщало ИА REGNUM, благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске заняло чуть более года.