Владикавказ, 27 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Шестеро педагогов из Северной Осетии получили премии за свой труд. Они были выдвинуты на конкурс на присуждение президентских премий и выиграли по итогам рассмотрения документов конкурсной комиссией, сообщили в минобрнауки республики.

Edu.gov.ru Учитель

«Шесть учителей образовательных организаций республики стали победителями и обладателями премий по 200 тыс. рублей, учрежденными в соответствии с указом президента России «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», — отметили в ведомстве.

Премию в размере 200 тыс. рублей получат учитель начальных классов школы-интерната Владикавказа Наталья Гогаева, учитель математики школы №3 Алагира Зоя Денисенко, учитель осетинского языка и литературы школы №4 Беслана Мадина Джериева, учитель русского языка и литературы Республиканская физико-математического лицея-интерната Лейла Джиоева, учитель математики школы №2 ст. Архонская Марина Кальянова, учитель химии школы №8 Беслана Изабелла Качмазова.

Кроме того, получат по 20 тыс. рублей в качестве поощрения от республики финалисты конкурса — учитель осетинского языка и литературы школы №7 Владикавказа Ирина Газзаева, учитель математики школы №1 ст. Архонская Любовь Охват, учитель физической культуры школы №30 Лаура Хачиянц.