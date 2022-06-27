Воронеж, 27 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Воронежской области водитель большегрузного автомобиля предстанет перед судом по обвинению в совершении пьяного ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 июня в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 17 сентября 2021 года на 282 км федеральной автодороги «Курск-Саратов» в Панинском районе Воронежской области. Как установлено судом и следствием, 51-летний обвиняемый, житель Каширского района Воронежской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного КамАЗа с неисправной тормозной системой, на скорости не менее 70 километров в час врезался в стоящий на дороге автомобиль Ford Fusion, который от удара столкнулся со стоящим впереди грузовиком. Оба автомобиля ранее остановились на дороге из-за ДТП.

В результате 43-летняя водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, в числе которых двухлетняя девочка, двое мужчин в возрасте 47 и 35 лет и 43-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Еще одна 71-летняя пассажирка иномарки получила тяжёлые травмы.

Виновник ДТП был задержан в тот же день, его отправили под арест. Мужчина полностью признал вину в ходе следствия. В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемый предстанет перед судом.