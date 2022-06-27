Оренбург, 27 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения (по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения) отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орское», сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Экс-полицейского обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения, а также покушении на мошенничество.

По данным следствия, бывший правоохранитель обманным путём получил от доверенного лица директора частной компании 150 тыс. рублей за оказание содействия в решении вопроса об избежании уголовной ответственности в связи с выездной налоговой проверкой. Кроме того, фигурант трижды получил по 50 тысяч рублей в интересах директора фирмы за непроведение обыска в доме и мероприятий по налогового правонарушения. Бывший сотрудник полиции пытался похитить у главы компании 3 млн рублей.

Фигуранту запрещено распоряжаться недвижимостью и автомобилем. Мера наложена судом. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, после служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.