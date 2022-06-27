Бодайбо, Иркутская область, 27 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту причинения огнестрельного ранения подростку, сообщает 27 июня телеграм-канал СУ СК РФ по Иркутской области.

СКР 22-06-27 14.24.49

Из обстоятельств произошедшего известно, что днем 24 июня двое мужчин и 17-летний сын одного из них сплавлялись на моторной лодке по реке Витим из р. п. Мама в г. Бодайбо. При посадке в лодку, мужчина расчехлил принадлежащее ему ружье марки «TR — 9 парадокс» с целью возможной охоты на птиц.

Затем он зарядил его и снял с предохранителя, расположив рядом с собой на заднем пассажирском сиденье. Во время остановки на дозаправку мужчина потянулся за пакетом, который лежал возле ружья. В этот момент оно упало, и произошел выстрел, который пришелся в голову несовершеннолетнему. Мальчика доставили в больницу, где он скончался.

В ближайшее время следователями СК уголовное дело будет переквалифицировано на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют повторить правила безопасного обращения с огнестрельным оружием во избежание подобных несчастных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Нижнеудинска, от действий которого серьезно пострадал подросток.

В ночь с 31 декабря на 1 января текущего года мужчина, находясь во дворе жилого дома, расположенного в пер. Таежный г. Нижнеудинска, достоверно зная, что на улице находятся люди, умышленно произвел выстрел из обреза ружья модели «ИЖ-17» в сторону соседнего дома.

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