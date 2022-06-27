Кобяйский район, Якутия, 27 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Поиски пропавшего с радаров 21 июня самолёта Ан-2 приостановлены из-за нелётной погоды. Такое решение было принято 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Zajcsik Ан-2

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То, как дальше будут проходить поиски воздушного судна, обсудят 28 июня на заседании оперативного штаба Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.

К продолжению поисков готовы вертолёт МИ-8 и самолёт Ан-26 компании «Полярные авиалинии».

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-2, летевший из Якутска в Кобяйский район республики безрезультатно искали в течение шести дней. Была обследована территория площадью 400 кв км.