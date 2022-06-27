Казань, 27 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На территории Татарии 27 июня объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Град

В период с 14:00 до 22:00 (мск) в Татарии местами ожидаются шквалистые усиления ветра до 25-27 м/с, грозы, ливни, град. Температура воздуха днем составит +24…+29 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 50-100 см, в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек вода может подняться на метр — два.

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