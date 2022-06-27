Вашингтон, 27 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ubisoft вскоре может выступить с неким большим анонсом по поводу игры Skull & Bones на пиратскую тематику. Об этом 26 июня сообщил портал Eurogamer.

stealth_sly Пираты. Корабль

Организация ESRB (Entertainment Software Rating Board) присвоила проекту возрастной рейтинг M (контент не подходит для подростков младше 17 лет). Стоит отметить, что она опубликовала информацию после того, как Skull & Bones получила возрастной рейтинг в Бразилии и Австралии.

По мнению автора статьи, описание проекта, опубликованное на сайте ESRB, даёт понимание по поводу того, что будет представлять собой игра. Он также отметил, всё это может говорить о том, что Ubisoft официально представит Skull & Bones и назовёт дату релиза игры уже в июле 2022 года.

Напомним, Skull & Bones была анонсирована ещё в июне 2017 года. Стоит отметить, что Ubisoft дважды переносила релиз игры, первый раз в 2018-м, а второй — в 2019-м годах.