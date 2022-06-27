Северодонецк, ЛНР, 27 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Ещё свыше 500 мирных жителей было эвакуировано 26 июня из бомбоубежищ комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом 27 июня сообщает Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

«Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода «Азот». Очередной поездкой в промзону «Азота» было эвакуировано более 500 человек», — говорится в сообщении.

При этом 26 июня в НМ ЛНР рассказали, что на заводе «Азот» в Северодонецке продолжают находиться около 500 мирных граждан, которых пока небезопасно эвакуировать из бомбоубежищ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Зимогорье в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований из тактического ракетного комплекса «Точка-У».