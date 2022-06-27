Сарагоса, Испания, 27 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь «Народной партии» (Partido Popular) Кука Гамарра назвала абсурдом то, что «одна часть правительства проводит демонстрацию против другой». Об этом она заявила в Сарагосе, сообщает агентство EFE.

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Таким образом Гамарра прокомментировала заявления государственного секретаря по повестке дня-2030 Энрике Сантьяго, который подтвердил, что примет участие в марше в Мадриде против НАТО, поскольку призывает к миру.

«Без сомнения, такого не происходит нигде в мире», — сказала Гамарра.

Она также отметила, что «все те, кто говорит, что это нормально», должны быть «смелее и уйти из правительства».