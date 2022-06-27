Вашингтон, 27 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Мидоу Уокер, дочь погибшего актёра Пола Уокера, рассказала, что сделала аборт. Об этом 27 июня пишет Page Six.

Цитата из д/ф «Я — Пол Уокер». 2018. США Пол Уокер

«Я тоже боролась с выбором, но в 2020 году, когда мир рушился во время пандемии, я попыталась сделать аборт. Мне посчастливилось, что у меня был отличный врач, который поддерживал меня в этом изнурительном процессе — с его помощью я могу быть счастливым и здоровым человеком, которым я являюсь сегодня», — поделилась Уокер. Рассказав это, она раскритиковала решение Верховного суда об ограничении прав на аборты в США: «Теперь, когда ещё больше женщин не будут иметь возможности добиваться безопасного прерывания беременности и ставить на первое место своё тело, это абсолютно душераздирающе».

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня Верховный суд США отменил постановление от 1973 года о правах на аборт, тем самым разрешив штатам на местном уровне решать, легализовать ли в них прерывание беременности. После этого возникла волна протестов — решение раскритиковали многие политики и звёзды шоу-бизнеса, в том числе певицы Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Мэрайя Кэри, бывшая первая леди Мишель Обама, телезвезда Ким Кардашьян и многие другие.