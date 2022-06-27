Париж, 27 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выражает «долгосрочное доверие» премьер-министру страны Элизабет Борн, сообщает Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Глава государства выдвинул первую гипотезу, касающуюся перемен в Матиньонском дворце. Президент Франции подтвердил, что в самом начале июля произойдет перестановка в правительстве.

«Я решил подтвердить свое доверие Элизабет Борн», — заявил президент Франции.

Президент Франции уверен, что премьер-министр возглавит действия правительства в долгосрочной перспективе для нашей страны. Теперь Элизабет Борн предстоит вести переговоры с оппозиционными группами, чтобы найти путь в Национальную ассамблею и достичь планки в 289 депутатов, необходимой для проведения реформ.

Президент Франции наметил законы, которые должны быть приняты в ближайшем будущем. Сначала закон о покупательной способности, потом закон о полной занятости, закон об энергии. Наконец, закон о здравоохранении.