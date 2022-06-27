Чита, 27 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю 27 июня известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух несовершеннолетних детей, утонувших в реке Ингода в Ингодинском районе Читы.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Как сообщает официальный сайт ведомства, речь идет о признаках преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По данным следствия, 26 июня 2022 года несколько несовершеннолетних детей купались на реке Ингода недалеко от СНТ «Мечта», расположенного в Ингодинском районе Читы. Около 17:00 местного времени при купании в реке утонули двое подростков — мальчик 14 лет и 13-летняя девочка.

По мнению следователей, трагедия произошла из-за того, что дети находились на реке без присмотра взрослых.

В настоящий момент следователи продолжают проведение осмотра места происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, утонувших детей ищут 37 спасателей и 13 привлеченных людей. Поиск осуществляется также с воздуха, с применением беспилотных авиационных систем МЧС России. Прокуратура региона проводит свою проверку.

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