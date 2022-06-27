Борисоглебский, Ярославская область, 27 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Рухнувший пешеходный мост через реку Устье в посёлке Борисоглебский Ярославской области планируют восстановить в 2022–2023 годах. Об этом на заседании комитета Ярославской облдумы заявил директор департамента финансов Алексей Долгов.

МЧС России по ЯО Мост

На восстановление моста выделят 62 млн рублей, из них 10 млн в 2022-м году, а 52 млн — в 2023-м.

Интересно, что реконструкция моста обойдётся в три раза дороже, чем его строительство, завершённое в 2015 году. Тогда, как сообщало правительство области, стоимость работ составила 20,5 млн рублей. В апреле 2020 года мост рухнул из-за сильного ветра. В 2021 году власти сделали проект реконструкции моста.

В 2015 году на открытии моста присутствовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор области Сергей Ястребов.