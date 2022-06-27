Восстановление моста в Ярославской области выйдет втрое дороже стройки
Борисоглебский, Ярославская область, 27 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Рухнувший пешеходный мост через реку Устье в посёлке Борисоглебский Ярославской области планируют восстановить в 2022–2023 годах. Об этом на заседании комитета Ярославской облдумы заявил директор департамента финансов Алексей Долгов.
На восстановление моста выделят 62 млн рублей, из них 10 млн в 2022-м году, а 52 млн — в 2023-м.
Интересно, что реконструкция моста обойдётся в три раза дороже, чем его строительство, завершённое в 2015 году. Тогда, как сообщало правительство области, стоимость работ составила 20,5 млн рублей. В апреле 2020 года мост рухнул из-за сильного ветра. В 2021 году власти сделали проект реконструкции моста.
В 2015 году на открытии моста присутствовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор области Сергей Ястребов.