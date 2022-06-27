Хост, Афганистан, 27 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Неизвестные убили Нурию, бывшую сотрудницу центра «Таухид», в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом сообщает «8 Собх».

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По данным местных источников, до того, как Нурию уволили из центра, ей неоднократно угрожали неизвестные. В последнее время, когда она устроилась на работу в другом учреждении, ей вновь угрожали расправой.

Несколько дней назад она была похищена в районе Лакнау по пути на работу, а позже зверски убита. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют произошедшее.

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