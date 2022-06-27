Луганск, 27 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Населенный пункт Зимогорье в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 27 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

VoidWanderer «Точка-У»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артёмовск (Бахмут) по населенному пункту Зимогорье с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских войск погибла жительница города Кременная.