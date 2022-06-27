Благовещенск, 27 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Жители и мэр Благовещенска отстаивают городское Вознесенское кладбище и пытаются добиться, чтобы строительная компания не использовала его как склад. Решить эту проблемы глава столицы Амурской области Олег Имамеев обещает до конца 2022 года, об этом он написал 27 июня в своём телеграм-канале.

Yarnews.net Кладбище

Читайте также: В столице Приамурья из-за дождей провалились могилы на кладбище

Складировать материалы на кладбище удобно потому, что оно находится в центре города.

«Никакого склада не территории Вознесенского кладбища быть не должно. С нравственной точки зрения. С точки зрения сохранения исторической памяти. Будем мы его оттуда убирать? Однозначно. Точно мы сделаем это до конца 2022 года. Но постараемся еще быстрее», — пообещал мэр.

Он подчеркнул, что убрать с кладбища строительные материалы будет непросто, так как это может парализовать дорожные работы в городе. Сотрудникам мэрии дано поручение продумать логистику перевозки стройматериалов и место для нового склада.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Благовещенске на кладбище не успевали отводить дождевую воду. Это стало причиной того, что некоторые могилы провалились.